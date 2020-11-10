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полиция

В полицию поступило сообщение о бомбе в здании суда сектора Буюканы в Кишиневе

© Sputnik / Osmatesco
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, а также личность звонившего в службу 112.

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Сообщение о том, что в здании Кишиневского суда района Буюканы, расположенного на проспекте Штефана чел Маре, находится бомба, поступило в службу 112 во вторник утром. После проверки территории никаких подозрительных или взрывоопасных предметов не было обнаружено.

Как рассказали в пресс-службе столичной полиции, все специализированные службы незамедлительно отреагировали и выехали на место происшествия.

"Правоохранительные органы немедленно эвакуировали всех сотрудников и граждан, которые в тот момент находились внутри здания", - отметили в Управлении полиции муниципия Кишинева.

Сообщение о бомбе в здании Апелляционной палаты Кишинева
© Photo : Николай Костыркин
Осмотрено, бомб нет: сообщение о взрывчатке в Апелляционной палате оказалось ложным
Среди тех, кто прибыл на место происшествия, были Батальон патрулирования и оперативного реагирования кишиневского Управления полиции, оперативная группа Инспектората полиции Буюкан, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям и специалисты Bombteh.

В полиции отметили, что предпринимаются все меры для установления личности звонившего и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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Теги:
взрывоопансый предмет


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