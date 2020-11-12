Видео: подростки, едва не сломавшие крыло самолета-памятника, наказаны

Выходка подростков в Кишиневе возле аэропорта возмутила пользователей сети. Спустя время полиция выполнила требования граждан: нарушителей нашли и наказали.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Полиция выявила подростков, ппрыгавших на крыле самолета-памятника Ту-134, который установлен возле Кишиневского международного аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе Инспектората полиции сектора Ботаника.

"Трое подростков нарушили закон и понесли наказание согласно Кодексу о правонарушениях," - заявили в полиции.

Как отметили в ведомстве, на допросе подростки заявили, что совершили свой поступок "для памяти".

Ранее в сети появилось видео, где трое подростков прыгали на крыле мемориального самолета. Этот ролик снимался специально для видеохостинга TikTok.

Выходка возмутила пользователей социальных сетей. В одной из популярных групп в Facebook под публикацией с этим видео всего за несколько часов набралось более 400 отзывов. Комментаторы не стеснялись в эпитетах в отношении молодых людей, требуя найти и оштрафовать родителей малолетних правонарушителей. Многие переживают за социально-экономическую ситуацию в стране — в результате массового оттока населения в поисках работы за границей дети в Молдове остаются без присмотра и воспитания.

Тогда в полиции отметили, что предпринимают все для обнаружения нарушителей.

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