Роды по пути в больницу: как житель Днестровска стал акушером поневоле

История со счастливым финалом произошла в четверг. Пока добирались до роддома в Тирасполь, у женщины начались схватки.

ТИРАСПОЛЬ, 12 ноя – Sputnik. Героический для мужчины поступок совершил Максим Кучерук из Днестровска. Ему пришлось самостоятельно принять роды у жены и первому взять малыша на руки.

Как рассказали в Минздраве Приднестровья, в ночь на 12 ноября отец семейства как обычно должен был заступить на охрану, но предчувствие подсказало – нужно быть дома.

"Ночью у жены начались схватки. Мы встали, быстро собрались и спустились по лифту, вышли на улицу и обнаружили, что у Оксаны уже отошли воды. Я положил ее в машину, и мы направились в Тираспольский роддом. Когда малыш начал появляться на свет, мы только выехали со Слободзеи", - поведал счастливый папа.

Все время Максим поддерживал связь с доктором по телефону. Следуя инструкциям, принял роды. Взял малыша на руки, потом положил его маме на живот и передавил пуповину. Затем в сопровождении ДПС доехали до роддома.

В момент появления на свет ребенка в машине присутствовала старшая дочь. Ей всего четыре года, но отец рассказывает, дочка ничуть не испугалась.

Сына назвали Романом. Это второй ребенок в семье.

Мама с новорожденным находятся в Республиканском центре матери и ребенка под наблюдением специалистов. Состояние обоих оценивается как удовлетворительное.

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