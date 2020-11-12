Роды по пути в больницу: как житель Днестровска стал акушером поневоле

ТИРАСПОЛЬ, 12 ноя – Sputnik. Героический для мужчины поступок совершил Максим Кучерук из Днестровска. Ему пришлось самостоятельно принять роды у жены и первому взять малыша на руки.
Как рассказали в Минздраве Приднестровья, в ночь на 12 ноября отец семейства как обычно должен был заступить на охрану, но предчувствие подсказало – нужно быть дома.
"Ночью у жены начались схватки. Мы встали, быстро собрались и спустились по лифту, вышли на улицу и обнаружили, что у Оксаны уже отошли воды. Я положил ее в машину, и мы направились в Тираспольский роддом. Когда малыш начал появляться на свет, мы только выехали со Слободзеи", - поведал счастливый папа.
В момент появления на свет ребенка в машине присутствовала старшая дочь. Ей всего четыре года, но отец рассказывает, дочка ничуть не испугалась.
Сына назвали Романом. Это второй ребенок в семье.
Мама с новорожденным находятся в Республиканском центре матери и ребенка под наблюдением специалистов. Состояние обоих оценивается как удовлетворительное.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>