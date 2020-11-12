23:53 12 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.16
  • USD17.13
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.61
Поиск
Беременная женщина, архивное фото.

Роды по пути в больницу: как житель Днестровска стал акушером поневоле

© CC BY-SA 2.0 / Thomas Pompernigg / Ich bin schwanger!
Происшествия
Получить короткую ссылку
1410
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201112/32429747/rody-po-puti-v-roddom-kak-zhitel-dnestrovska-v-odnochase-stal-akusherom.html

История со счастливым финалом произошла в четверг. Пока добирались до роддома в Тирасполь, у женщины начались схватки.

ТИРАСПОЛЬ, 12 ноя – Sputnik. Героический для мужчины поступок совершил Максим Кучерук из Днестровска. Ему пришлось самостоятельно принять роды у жены и первому взять малыша на руки.

Как рассказали в Минздраве Приднестровья, в ночь на 12 ноября отец семейства как обычно должен был заступить на охрану, но предчувствие подсказало – нужно быть дома.

"Ночью у жены начались схватки. Мы встали, быстро собрались и спустились по лифту, вышли на улицу и обнаружили, что у Оксаны уже отошли воды. Я положил ее в машину, и мы направились в Тираспольский роддом. Когда малыш начал появляться на свет, мы только выехали со Слободзеи", - поведал счастливый папа.

Заседание Общественного совета Молдовы при экспертном клубе Cтратегия Молдовы.
© Sputnik / Dmitrii Terehov
Мнение экспертов: Либо путь к созиданию, либо новые эксперименты над молдавским народом
Все время Максим поддерживал связь с доктором по телефону. Следуя инструкциям, принял роды. Взял малыша на руки, потом положил его маме на живот и передавил пуповину. Затем в сопровождении ДПС доехали до роддома.

В момент появления на свет ребенка в машине присутствовала старшая дочь. Ей всего четыре года, но отец рассказывает, дочка ничуть не испугалась.

Сына назвали Романом. Это второй ребенок в семье.

Мама с новорожденным находятся в Республиканском центре матери и ребенка под наблюдением специалистов. Состояние обоих оценивается как удовлетворительное.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Беременность: лучшая пора или тяжелое испытание для будущей мамы
В Польше вспыхнули беспорядки из-за фактического запрета на аборты
Теги:
беременная, роды, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лаура Мец во время презентации нового MacBook Air.
Фото - Apple представила новые компьютеры Mac
Село, о котором сегодня говорит вся страна
Село, о котором сегодня говорит вся страна (часть I)
Избирательные участки „на расстоянии одного клика”!
Избирательный участок — "на расстоянии одного клика"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться