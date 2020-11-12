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Сообщение о бомбе в здании Апелляционной палаты Кишинева.

Полиция задержала мужчину, сообщившего о бомбе в Апелляционной палате Кишинева

© Photo : Николай Костыркин
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201112/32433795/politsiya-zaderzhala-muzhchinu-soobschivshego-o-bombe-v-apellyatsionnoy-palate-kishineva.html

"Телефонный террорист" пошел на этот шаг, чтобы сорвать заседание по делу, в котором он фигурирует.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Правоохранители задержала человека, сообщившего 9 ноября о бомбе в здании Апелляционной палаты Кишинева. Об этом сообщили в управлении полиции Кишинева. 

"Сотрудники отдела по расследованию преступлений Управления полиции Кишинева вместе с сотрудниками Инспектората полиции Ботаники идентифицировали и задержали человека, который 9 ноября сообщил, что в Апелляционной палате Кишинева размещен взрывоопасный объект", - уточнил источник.

Звонившему 44 года, он уроженец Страшенского района, ранее судимый за кражу.

Задержанный признал свою вину.

Он сообщил, что, находясь в Апелляционном суде и ожидая начала судебного заседания по своему делу, подошел к телефону в холле здания и совершил ложный звонок в службу 112. 

По этому делу возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РМ. Мужчине грозит неоплачиваемый в пользу общества от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

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