Серьезное ДТП в Оргеевском районе: есть пострадавшие

Два мерседеса столкнулись в Оргеевском районе, один из них Е класса: трое человек доставлены в больницу.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Серьезное ДТП произошло утром в субботу в районе Оргеева: столкнулись два автомобиля Mercedes. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Оргеева Елена Бэетрэу.

По ее словам, сообщение об аварии поступило в полицию примерно в 10.00.

"Полицейские установили, что 42-летний мужчина за рулем Mercedes передвигался по трассе R-6 в направлении Кишинева. На повороте из-за мокрой дороги водитель потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу, где затем столкнулся с машиной Mercedes E 200", - рассказала собеседница.

В результате аварии, как сообщила представитель правоохранительных органов, Mercedes перевернулся и его выбросило на парапет на обочине дороги.

"Оба водителя и пассажирка Mercedes E 200, которая находилась на переднем сидении автомобиля, доставлены в районную больницу Оргеева для оказания медицинской помощи. Другие обстоятельства происшествия выясняются. Оба водителя не находились в состоянии алкогольного опьянения", - отметила Бэетрэу.

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