14:12 14 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.24
  • USD17.14
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
ДТП. Архивное фото

Серьезное ДТП в Оргеевском районе: есть пострадавшие

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/05/31916561.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201114/32458851/sereznoe-dtp-orgeevskom-orhei-raion-est-postradavshie.html

Два мерседеса столкнулись в Оргеевском районе, один из них Е класса: трое человек доставлены в больницу.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Серьезное ДТП произошло утром в субботу в районе Оргеева: столкнулись два автомобиля Mercedes. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Оргеева Елена Бэетрэу.

По ее словам, сообщение об аварии поступило в полицию примерно в 10.00.

"Полицейские установили, что 42-летний мужчина за рулем Mercedes передвигался по трассе R-6 в направлении Кишинева. На повороте из-за мокрой дороги водитель потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу, где затем столкнулся с машиной Mercedes E 200", - рассказала собеседница.

В результате аварии, как сообщила представитель правоохранительных органов, Mercedes перевернулся и его выбросило на парапет на обочине дороги.

"Оба водителя и пассажирка Mercedes E 200, которая находилась на переднем сидении автомобиля, доставлены в районную больницу Оргеева для оказания медицинской помощи. Другие обстоятельства происшествия выясняются. Оба водителя не находились в состоянии алкогольного опьянения", - отметила Бэетрэу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

ВИДЕО: Как в Молдове оформить ДТП самостоятельно и не платить штраф


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
Товарищеская ничья: сборные Молдовы и России разошлись миром - фото
Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт.
Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт - видео
Избирательные участки „на расстоянии одного клика”!
Избирательный участок — "на расстоянии одного клика"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться