Ради популярности в среде тиктокеров: девушка сделала видео в форме полиции

Молдавские пользователи популярного видеохостинга TikTok уже не в первый раз нарушают закон ради съемки оригинального, по их мнению, ролика.

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Для того, чтобы увеличит свой рейтинг среди подписчиков сервиса TikTok, молодая пользовательница решила сняться в мундире правоохранителя. "Премьера" не осталась без внимания.

"Нам сообщили сегодня, что в соцсетях появилось видео с девушкой в униформе полиции. На ролике она ведет себя неподобающе статусу сотрудника с особым правовым положением", - отметили в пресс-службе Генинспектората полиции (ГИП).

Источник уточнили, что установить личность героини ролика удалось быстро: ей оказалась 22-летняя жительница Кишинева, которая сотрудником полиции не является .

"На допросе свой поступок девушка объяснила желанием увеличить количество подписчиков в TikTok", - сказали в ГИП.

В полиции подчеркнули, что девушка нарушила статью 324 Кодекса о правонарушениях: "Узурпация официального статуса путем незаконного использования форменной одежды с отличительными знаками, с символикой органов публичной власти или аналогичного вида, допускающей смешение, если это действие не сопряжено с совершением преступления".

За это нарушение девушке грозит штраф от 900 до 2400 леев.

В Генинспекторате полиции уточнили, что не станут терпеть нарушения, которые могут порочить репутацию правоохранительных органов.

Там также напомнили, что полицейскую униформу могут носить только сотрудники МВД и лишь во время службы.

Ранее трое подростков также нашли необычный способ увеличить число подписчиков на своем канала в видеохостинге TikTok. Для этой цели они решили попрыгать на крыле мемориального самолета Ту-134 близ Международного аэропорта в Кишиневе.

Выходка подростков вызвала негодование пользователей сети, после чего герои ролика были найдены полицией. Они также понесли наказание в виде штрафа.

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