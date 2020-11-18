Два пожара кряду в Приднестровье, оба – с погибшими

ТИРАСПОЛЬ, 18 ноя – Sputnik. В Тирасполе и в селе Фрунзе Слободзейского района произошли пожары, в обоих случаях – в частном доме, унеся с собой жизни людей.
В Тирасполе погиб мужчина. Специалисты поясняют, что трагедия произошла из-за включенной электроплитки. Прибор находился на полу, откуда и началось возгорание.
"Пожарные ликвидацию завершили. На месте работали два расчета тираспольской пожарной части. Разбирательство продолжается", - пояснили в правоохранительном ведомстве Приднестровья.
"Внутри было много дыма. Без аппаратов защиты органов дыхания зайти невозможно. В ходе разведки на кровати огнеборцы обнаружили тело женщины. Пламя объяло всю комнату", - отметили в МВД.
По словам соседей, в доме проживала пожилая женщина.
На месте возгорания были задействованы пожарные Первомайска.
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