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Пожарная машина

Два пожара кряду в Приднестровье, оба – с погибшими

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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В Тирасполе пожарные уже ликвидировали возгорание, а в селе Фрунзе борьба с огнем заняла продолжительное время.

ТИРАСПОЛЬ, 18 ноя – Sputnik. В Тирасполе и в селе Фрунзе Слободзейского района произошли пожары, в обоих случаях – в частном доме, унеся с собой жизни людей.

В Тирасполе погиб мужчина. Специалисты поясняют, что трагедия произошла из-за включенной электроплитки. Прибор находился на полу, откуда и началось возгорание.

"Пожарные ликвидацию завершили. На месте работали два расчета тираспольской пожарной части. Разбирательство продолжается", - пояснили в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Горящие дом. Архивное фото
© AP Photo / Noah Berger
Пожар в Оргеевском районе: есть пострадавшие
В селе Фрунзе работа по локализации пламени потребовала от огнеборцев достаточно времени. При тушении огня они нашли женщину без признаков жизни.

"Внутри было много дыма. Без аппаратов защиты органов дыхания зайти невозможно. В ходе разведки на кровати огнеборцы обнаружили тело женщины. Пламя объяло всю комнату", - отметили в МВД.

По словам соседей, в доме проживала пожилая женщина.

На месте возгорания были задействованы пожарные Первомайска.

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Теги:
пожар, Приднестровье


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