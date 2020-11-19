Страшная находка в Парканах: что скрывали ящики с боеприпасами

Специалисты осмотрели место схрона и нашли под арсеналом человеческие останки. Была выдвинута версия - когда произошло захоронение.

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя – Sputnik. Во дворе одного из домов в Парканах Слободзейского района был обнаружен схрон боеприпасов, под которым находились человеческие останки. Эксперты предполагают, что это захоронение времен Великой Отечественной войны.

"Следственно-оперативная группа сразу выехала на место происшествия. Как стало известно правоохранителям, во дворе дома копали яму. На глубине почти двух метров обнаружили пять оцинкованных ящиков с патронами, а под ними - скелет человека", - пояснили в МВД Приднестровья.

По данным первичного осмотра, останки, вероятнее всего, принадлежат молодому мужчине. Из-за сильной коррозии определить маркировку боеприпасов на ящиках на месте не удалось.

Для тщательного изучения находки переданы на детальную экспертизу.

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