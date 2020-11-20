Пожар в селе Ержово унес жизни двух человек

Причина трагедии, а также личности тех, кто погиб при пожаре, еще устанавливаются приднестровскими специалистами.

ТИРАСПОЛЬ, 20 ноя – Sputnik. В селе Ержово Рыбницкого района в огне погибли два человека. О возгорании частного дома в службу пожаротушения сообщили соседи. Они пояснили, что в доме могут быть люди.

"К месту происшествия выехали два пожарных расчета. К моменту прибытия огнеборцев дом изнутри был охвачен пламенем", - рассказали в МВД Приднестровья.

Во время тушения пламени в комнате пожарные обнаружили два обгоревших тела. Личности погибших и причина трагедии устанавливаются.

Ликвидация возгорания завершена. Пожарные продолжают разбирать конструкцию дома.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova