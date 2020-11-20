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Пожар в селе Ержово унес жизни двух человек

© Sputnik / Igor Onuchin
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201120/32574600/pozhar-v-sele-erzhovo-unes-zhizni-dvukh-celovek.html

Причина трагедии, а также личности тех, кто погиб при пожаре, еще устанавливаются приднестровскими специалистами.

ТИРАСПОЛЬ, 20 ноя – Sputnik. В селе Ержово Рыбницкого района в огне погибли два человека. О возгорании частного дома в службу пожаротушения сообщили соседи. Они пояснили, что в доме могут быть люди.

Пожарная машина
© Sputnik / Mihai Caraus
Два пожара кряду в Приднестровье, оба – с погибшими
"К месту происшествия выехали два пожарных расчета. К моменту прибытия огнеборцев дом изнутри был охвачен пламенем", - рассказали в МВД Приднестровья.

Во время тушения пламени в комнате пожарные обнаружили два обгоревших тела. Личности погибших и причина трагедии устанавливаются.

Ликвидация возгорания завершена. Пожарные продолжают разбирать конструкцию дома.

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Теги:
гибель, пожар, Приднестровье


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