Пожар в селе Ержово унес жизни двух человек

Происшествия
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Ирина Ляхова . Sputnik Молдова
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Причина трагедии, а также личности тех, кто погиб при пожаре, еще устанавливаются приднестровскими специалистами.
ТИРАСПОЛЬ, 20 ноя – Sputnik. В селе Ержово Рыбницкого района в огне погибли два человека. О возгорании частного дома в службу пожаротушения сообщили соседи. Они пояснили, что в доме могут быть люди.
"К месту происшествия выехали два пожарных расчета. К моменту прибытия огнеборцев дом изнутри был охвачен пламенем", - рассказали в МВД Приднестровья.
Во время тушения пламени в комнате пожарные обнаружили два обгоревших тела. Личности погибших и причина трагедии устанавливаются.
Ликвидация возгорания завершена. Пожарные продолжают разбирать конструкцию дома.
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