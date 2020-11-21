Фото, видео - Серьезное ДТП в Кишиневе: перевернулась "скорая" с пациентом

На данный момент неизвестно, есть ли жертвы или пострадавшие, полиция обещала предоставить подробности позже.

КИШИНЕВ, 21 ноября - Sputnik. ДТП с участием "неотложки" произошло на одной из улиц столицы. Из видео, размещенного в социальных сетях, видно, что скорая помощь перевернулась после столкновения с легковым автомобилем. В ДТП пострадали пациентка и 12 ребенок, сообщили Sputnik Молдова столичной полиции.

На месте работают правоохранители.

Пострадавшие получили в ДТП различные травмы, у женщины, которая находилась в машине, было подозрение на COVID-19.

Причины аварии пока неизвестны. За рулем скорой находился мужчина 53 лет, водителю авто, врезавшегося в скорую 74 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova