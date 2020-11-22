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Наезд на пешехода. Иллюстративное фото.

Смертельное ДТП в Кишиневе: такси насмерть сбило пешехода

© Sputnik / Martor ocular
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201122/32598427/smertelnoe-dtp-v-kishineve-avtomobil-taksi-nasmert-sbil-peshekhoda.html

Управление полиции столицы призывает граждан строго соблюдать Правила дорожного движения и переходить дорогу только в отведенных для этого местах.

КИШИНЕВ, 22 ноября - Sputnik. Мужчина в возрасте 36 лет скончался прошлой ночью после того, как его сбил автомобиль такси. Пешеход переходил улицу в неположенном месте. Пресс-секретарь Управления полиции Наталья Стати сообщила Sputnik Moldova, что после получения сообщение об инциденте, на улицу Алеку Руссо выехали сотрудники отдела документирования дорожно-транспортных происшествий, а также следователь столичного Управления.

"Полиция установила, что принадлежащий компании такси автомобиль Toyota, которым управлял 30-летний водитель, сбил 36-летнего мужчину, переходившего улицу в неположенном месте. Прибывшие на место врачи боролись за жизнь потерпевшего, но в результате полученных травм мужчина скончался на месте", - рассказали в полиции.

По данному делу было открыто уголовное дело, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Это второй пешеход, погибший в эти выходные в столице. В обоих случаях люди переходили улицу в неположенных местах.

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