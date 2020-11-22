Умерла муниципальный советник, экс-депутат ПСРМ Елена Хренова

Коллеги по партии, сообщившие о кончине, вспоминают ее как "верного товарища и просто порядочного человека".

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Бывший депутат молдавского парламента от Партии социалистов Елена Хренова умерла от вызванных коронавирусом последствий в возрасте 70 лет. Она была муниципальным советником Кишинева.

© Photo : Parlamentul Republicii Moldova На заседании парламентской комиссии.

Хренова страдала сахарным диабетом.

"Наши глубокие соболезнования родным и близким Елены Хреновой. Она всегда была верным товарищем и просто порядочным человеком", - написал в соцсети депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

Согласно последним данным Минздрава, в Молдове от вызванных коронавирусом осложнений умерли 2 149 человек.

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