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Умерла муниципальный советник, экс-депутат ПСРМ Елена Хренова

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (62)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201122/32601243/umerla-eks-deputat--elena-khrenova.html

Коллеги по партии, сообщившие о кончине, вспоминают ее как "верного товарища и просто порядочного человека".

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Бывший депутат молдавского парламента от Партии социалистов Елена Хренова умерла от вызванных коронавирусом последствий в возрасте 70 лет. Она была муниципальным советником Кишинева.

Elena Hrenova
© Photo : Parlamentul Republicii Moldova
На заседании парламентской комиссии.

Хренова страдала сахарным диабетом.

"Наши глубокие соболезнования родным и близким Елены Хреновой. Она всегда была верным товарищем и просто порядочным человеком", - написал в соцсети депутат ПСРМ Богдан Цырдя. 

Согласно последним данным Минздрава, в Молдове от вызванных коронавирусом осложнений умерли 2 149 человек.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (62)

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