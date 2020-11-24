11:23 24 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.47
  • USD17.19
  • RUB0.23
  • RON4.20
  • UAH0.61
Поиск
ДТП на железнодорожном переезде

Фото: поезд протаранил машину в Новых Аненах - подробности ДТП

© Photo : IGP
Происшествия
Получить короткую ссылку
46 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/18/32619812.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201124/32620422/photo-poezd-protaranil-mashinu-anenii-noi-podrobnosti.html

ДТП на железнодорожном переезде: супружеская пара чудом осталась в живых после того, как их автомобиль протаранил поезд.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Серьезная авария произошла на железнодорожном переезде в населенном пункте Мерений-Ной Новоаненского района. ДТП зарегистрировано накануне поздно вечером, сообщила Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Силвия Ветку.

O mașină a fost lovită de un tren
© Photo : IGP
Локомотив, попавший в ДТП с участием легкового автомобиля.

По словам собеседницы, 62-летний водитель Opel пытался пересечь железнодорожный переезд, не убедившись в безопасности маневра. В результате в автомобиль въехал локомотив, который передвигался в направлении Кишинева.

Итог ДТП - медицинская помощь потребовалась 48-летней жене водителя легковушки, которая находилась в момент аварии в автомобиле. Женщину доставили в Районную больницу Новых Анены.

Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Смертельное ДТП в Кишиневе: такси насмерть сбило пешехода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Проекция Семейного фото для саммита лидеров G20 на дворец Салва в Ат-Турайфе, Саудовская Аравия.
Фото - Саммит G20 прошел в новом формате
Владимир Путин рассказал, почему не поздравил Джо Байдена с победой на выборах.
Видео - Почему Путин не поздравил Джо Байдена с победой на выборах
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться