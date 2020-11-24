Фото: поезд протаранил машину в Новых Аненах - подробности ДТП

ДТП на железнодорожном переезде: супружеская пара чудом осталась в живых после того, как их автомобиль протаранил поезд.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Серьезная авария произошла на железнодорожном переезде в населенном пункте Мерений-Ной Новоаненского района. ДТП зарегистрировано накануне поздно вечером, сообщила Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Силвия Ветку.

© Photo : IGP Локомотив, попавший в ДТП с участием легкового автомобиля.

По словам собеседницы, 62-летний водитель Opel пытался пересечь железнодорожный переезд, не убедившись в безопасности маневра. В результате в автомобиль въехал локомотив, который передвигался в направлении Кишинева.

Итог ДТП - медицинская помощь потребовалась 48-летней жене водителя легковушки, которая находилась в момент аварии в автомобиле. Женщину доставили в Районную больницу Новых Анены.

Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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