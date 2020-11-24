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Пожар в жилом доме, архивное фото

Пожар в Бендерах: есть один погибший

Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201124/32620633/pozhar-v-benderakh-est-odin-pogibshiy.html

Как сообщили в правоохранительном ведомстве региона, пожарные отреагировали оперативно и прибыли на место в считанные секунды.

ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – Sputnik. На пожаре в Бендерах погиб мужчина. Возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже в доме по улице Интернационалистов.

"Едкий запах гари почувствовала соседка снизу. Женщина поднялась наверх в поисках источника пожара. Дверь в горевшую квартиру была не заперта. Оттуда валил густой дым", - сообщили в МВД Приднестровья. 

© Sputnik / Igor Onuchin
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Как отметили в ведомстве, пожарный расчет на вызов прибыл в считанные минуты. Однако 64-летнего хозяина квартиры спасти не удалось.

Огнеборцы обнаружили тело мужчины в одной из комнат. Очагом возгорания были постельные принадлежности, общая площадь пожара составила пять квадратных метров.

По словам соседей, погибший был инвалидом, с трудом передвигался. Злоупотреблял спиртным и часто курил в квартире. 

Основная версия причины пожара - курение в постели.

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Теги:
пожар, Приднестровье


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