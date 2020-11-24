Пожар в Бендерах: есть один погибший

ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – Sputnik. На пожаре в Бендерах погиб мужчина. Возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже в доме по улице Интернационалистов.
"Едкий запах гари почувствовала соседка снизу. Женщина поднялась наверх в поисках источника пожара. Дверь в горевшую квартиру была не заперта. Оттуда валил густой дым", - сообщили в МВД Приднестровья.
Огнеборцы обнаружили тело мужчины в одной из комнат. Очагом возгорания были постельные принадлежности, общая площадь пожара составила пять квадратных метров.
По словам соседей, погибший был инвалидом, с трудом передвигался. Злоупотреблял спиртным и часто курил в квартире.
Основная версия причины пожара - курение в постели.
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