Пожар в Бендерах: есть один погибший

Как сообщили в правоохранительном ведомстве региона, пожарные отреагировали оперативно и прибыли на место в считанные секунды.

ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – Sputnik. На пожаре в Бендерах погиб мужчина. Возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже в доме по улице Интернационалистов.

"Едкий запах гари почувствовала соседка снизу. Женщина поднялась наверх в поисках источника пожара. Дверь в горевшую квартиру была не заперта. Оттуда валил густой дым", - сообщили в МВД Приднестровья.

Как отметили в ведомстве, пожарный расчет на вызов прибыл в считанные минуты. Однако 64-летнего хозяина квартиры спасти не удалось.

Огнеборцы обнаружили тело мужчины в одной из комнат. Очагом возгорания были постельные принадлежности, общая площадь пожара составила пять квадратных метров.

По словам соседей, погибший был инвалидом, с трудом передвигался. Злоупотреблял спиртным и часто курил в квартире.

Основная версия причины пожара - курение в постели.

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