Видео - В Каушанах саперы подорвали крупную партию боеприпасов

Второй раз за месяц молдавские поисковики находят в окрестностях села Плоп-Штюбей большое количество взрывоопасных предметов времен ВОВ. Мины и снаряды снова пришлось ликвидировать на месте.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Военнослужащие саперного батальона Национальной армии с помощью подрыва на месте обезвредили около пятидесяти боеприпасов времен Великой отечественной войны в окрестностях села Плоп-Штюбей Каушанского района.

Были ликвидированы 48 выстрелов для миномета калибра 82 миллиметра советского производства, а также один 105-миллиметровый артиллерийский снаряд. Контролируемый подрыв осуществлялся с соблюдением всех правил для подобных работ.

Взрывоопасные предметы были найдены представителями военно исторической организации "ДОТ" в ходе работ по поиску останков советских солдат погибших в боях за освобождение Молдовы от фашистских захватчиков в апреле-августе 1944 года. Об этом Sputnik Молдова рассказал глава организации Сергей Данилюк.

"С января по август 2020 года, - сказал он, - как только мы получили авторизацию на проведение поиска в этом районе, были обнаружены останки 35 советских солдат, погибших в 1944 году. Вместе с останками еще двоих воинов, найденных при проведении строительных работ в Плоп-Штюбей, они со всеми почестями захоронены".

По его словам, с вероятностью близкой к 100% удалось установить личность только одного из солдат. Уже после захоронения, осенью 2020 года, в том же районе поисковики обнаружили останки еще восьмерых советских воинов.

"Согласно имеющимся у нас документам, только в братской могиле села Плоп-Штюбей захоронены около 800 бойцов. Мы понимаем, что в действительности в боях здесь погибло гораздо больше солдат. Останки многих из них до сих пор лежат на полях в окрестностях села", — говорит Сергей Данилюк.

В ходе своих экспедиций молдавским поисковикам часто приходится обнаруживать и взрывоопасные предметы. Найденная ими у Плоп-Штюбей и уничтоженная саперами партия боеприпасов - третья в этом году и вторая за прошедший месяц.

В общей сложности члены "ДОТа" обнаружили и передали саперам для уничтожения около 280 боеприпасов. Все они найдены на пахотных землях и представляли серьезную угрозу для аграриев.

В июле 2020 года в том же Каушанском районе на боеприпасе времен ВОВ подорвался колесный трактор. К счастью, тогда никто не пострадал. Но подобные инциденты далеко не всегда обходятся без жертв.

По данным министерства обороны, начиная с 1992 года 24 человека погибли, а 27 получили травмы в результате взрывов различных боеприпасов в Молдове. В печальном списке восемь погибших и четверо пострадавших — дети.

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