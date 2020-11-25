Трагедия в одном из сел Молдовы: погиб новорожденный

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Тело скончавшейся новорожденной девочки обнаружили в поле близ села Шурь. Ее нашла женщина, которая вела скот на пастбище. Об этом Sputnik заявила пресс-секретарь Инспектората полиции Дрокии Инна Москалюк.

По данным правоохранительных органов, тело ребенка передано на судмедэкспертизу для того, чтобы установить точную причину смерти.

Полицейские занимаются поиском матери новорожденной, а также осуществляют другие следственные действия.

Это не первый подобный случай. В июне 31-летняя женщина из Ниспоренского района родила ребенка в поле и выбросила его на поляне. Новорожденного обнаружила сельчанка, которая работала на винограднике. На место происшествия прибыла бригада "скорой". Врачи оказали необходимую медицинскую помощь. Вскоре правоохранительным органам удалось найти мать ребенка, у которой оказалось еще четверо детей. Она заявила полиции, что не может содержать еще одного, поэтому решилась на такой шаг.

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