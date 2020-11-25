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Потоп на улице Албишоара в Кишиневе

На столичной улице Албишоара снова потоп: в чем дело

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (110)
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Sputnik Молдова
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Недавно отремонтированная кишиневская набережная снова выглядит так, как после очередного проливного дождя.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. На кишиневской улице Албишоара прорвало трубу магистрального водопровода, которая снабжает водой сектор Центр. Об этом в соцсети написал генеральный примар Ион Чебан.

Водосток
© Sputnik / Евгений Биятов
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"На улице Албишоара, на пересечении с Александри, лопнула водопроводная труба диаметром 600 мм с давлением  9 бар, которая была заменена в 2014 году. Это труба, которая идет от водонасосной станции и снабжает центр города", - объяснил Чебан.

По словам примара, недавно отремонтированная проезжая часть не пострадала. Столичный водоканал уже ведет ремонтные работы.

"Мы не можем на сто процентов знать, когда случится авария в подземных коммуникациях. Дело не в ремонте дороги, а в лопнувшей трубе", - заявил мэр столицы.

Столичные власти обещают устранить неисправность в кратчайшие сроки.

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Тема:
События Кишинева (110)

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