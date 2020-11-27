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Подросток, сбежавший из COVID-госпиталя в Тирасполе: "надоело"

Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Происшествия
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (110)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201127/32656808/podrostok-sbezhavshiy-iz-covid-gospitalya-v-tiraspole-nadoelo.html

В Приднестровье не первый случай, когда пациент покидает территорию инфекционного госпиталя. За два дня это уже третий раз.

ТИРАСПОЛЬ, 27 ноя – Sputnik. Подросток на три часа ушел из инфекционного госпиталя, расположенного на базе Суворовского училища в Тирасполе. За два дня это третий случай самовольного оставления пациентами карантинных госпиталей.

"Надоело". Так объяснил свои действия 15-летний подросток, сбежавший из госпиталя", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Подросток уже больше недели находился на лечении вместе с мамой. О том, что пропал юный пациент, правоохранителям сообщил главврач. Они провели беседу с женщиной, объяснили, какие будут правовые последствия подобных вольностей. Тираспольчанка связалась с сыном. Спустя три часа он вернулся в лечебное учреждение.

Биологическая опасность.
© Sputnik / Александр Гальперин
COVID-"самоволка": в Приднестровье два пациента покинули госпиталь, "чтобы прогуляться"  
Как выяснилось, из госпиталя несовершеннолетний отправился домой. Там на самоизоляции осталась младшая сестра.

"Инфицированные граждане должны понимать, что они несут риски, при которых могут заболеть и другие. За подобные необдуманные действия нарушителей ждет ответственность, вплоть до уголовной", – подчеркнул руководитель МВД Руслан Мова.

В данном случае ответить за подобную вольность юноши придется его матери. Ей грозит административная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

За уклонение от обязательной госпитализации или временной изоляции человека с подозрением на инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, либо лица, находившегося в контакте с таким больным, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 150 расчетных единиц минимальной заработной платы (РУ МЗП ). Это выходит до 2760 приднестровских рублей, что практически эквивалентно сумме в молдавских леях. Также предусматривается возможность админарест на срок до 15 суток.

Крупный штраф и админарест грозит также в том случае, если человек, у которого подозревают COVID-19, самовольно покинет место временной изоляции.

Если диагноз подтвердился, гражданин был направлен на лечение в один из COVID-госпиталей, а затем самовольно оставил место обязательной госпитализации, то за эти действия предусмотрена уже уголовная ответственность. В данном случае нарушителю грозит штраф в размере от 350 до 1000 РУ МЗП (6440 до 18400 рублей) или лишение свободы на срок до одного года.

Как писал Sputnik ранее, в среду, 25 ноября, в Днестровске два гражданина с подтвержденным диагнозом COVID-19 покинули территорию профилактория "Солнечный", где проходили курс лечения. Спустя час они вернулись.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (110)

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Теги:
сбежал, подросток, госпиталь, Приднестровье


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