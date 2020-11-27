Подросток, сбежавший из COVID-госпиталя в Тирасполе: "надоело"

В Приднестровье не первый случай, когда пациент покидает территорию инфекционного госпиталя. За два дня это уже третий раз.

ТИРАСПОЛЬ, 27 ноя – Sputnik. Подросток на три часа ушел из инфекционного госпиталя, расположенного на базе Суворовского училища в Тирасполе. За два дня это третий случай самовольного оставления пациентами карантинных госпиталей.

"Надоело". Так объяснил свои действия 15-летний подросток, сбежавший из госпиталя", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Подросток уже больше недели находился на лечении вместе с мамой. О том, что пропал юный пациент, правоохранителям сообщил главврач. Они провели беседу с женщиной, объяснили, какие будут правовые последствия подобных вольностей. Тираспольчанка связалась с сыном. Спустя три часа он вернулся в лечебное учреждение.

Как выяснилось, из госпиталя несовершеннолетний отправился домой. Там на самоизоляции осталась младшая сестра.

"Инфицированные граждане должны понимать, что они несут риски, при которых могут заболеть и другие. За подобные необдуманные действия нарушителей ждет ответственность, вплоть до уголовной", – подчеркнул руководитель МВД Руслан Мова.

В данном случае ответить за подобную вольность юноши придется его матери. Ей грозит административная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

За уклонение от обязательной госпитализации или временной изоляции человека с подозрением на инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, либо лица, находившегося в контакте с таким больным, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 150 расчетных единиц минимальной заработной платы (РУ МЗП ). Это выходит до 2760 приднестровских рублей, что практически эквивалентно сумме в молдавских леях. Также предусматривается возможность админарест на срок до 15 суток.

Крупный штраф и админарест грозит также в том случае, если человек, у которого подозревают COVID-19, самовольно покинет место временной изоляции.

Если диагноз подтвердился, гражданин был направлен на лечение в один из COVID-госпиталей, а затем самовольно оставил место обязательной госпитализации, то за эти действия предусмотрена уже уголовная ответственность. В данном случае нарушителю грозит штраф в размере от 350 до 1000 РУ МЗП (6440 до 18400 рублей) или лишение свободы на срок до одного года.

Как писал Sputnik ранее, в среду, 25 ноября, в Днестровске два гражданина с подтвержденным диагнозом COVID-19 покинули территорию профилактория "Солнечный", где проходили курс лечения. Спустя час они вернулись.

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