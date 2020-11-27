Видео: ДТП перед парламентом и президентурой в Кишиневе

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. В самом центре Кишинева прямо перед зданиями президентуры и парламента произошла авария. Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль марки Vokswagen.
В результате столкновения водителю микроавтобуса и 29-летней пассажирке авто Vokswagen понадобилась госпитализация.
Напомним, в пятницу утром государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение действует в первой половине 27 ноября в некоторых центральных районах, а также на юге Молдовы.
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