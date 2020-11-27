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Полиция.

Видео: ДТП перед парламентом и президентурой в Кишиневе

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201127/32670269/video-dtp-pered-parlamentom-i-prezidenturoy-v-kishineve.html

Серьезная авария произошла у здания президентской администрации. Два человека госпитализированы после столкновения "легковушки" и микроавтобуса.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. В самом центре Кишинева прямо перед зданиями президентуры и парламента произошла авария. Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль марки Vokswagen. 

Скорая.
© Sputnik / Mihai Caraus
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По предварительной информации за рулем легкового авто был 24-летний молодой человек. Микроавтобусом управлял 37-летний водитель. 

В результате столкновения водителю микроавтобуса и 29-летней пассажирке авто Vokswagen понадобилась госпитализация.

Напомним, в пятницу утром государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение действует в первой половине 27 ноября в некоторых центральных районах, а также на юге Молдовы.

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