В Кишиневе найден без признаков жизни сотрудник МВД

Идентифицирован мужчина, найденный на улице Пушкина в центре Кишинева, следов насильственной смерти не обнаружено.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. В воскресенье утром полиция сообщила, что мужчина, который был обнаружен в субботу вечером в центре Кишинева, на улице Пушкина, возле Национального дворца, был сотрудником Министерства внутренних дел.

Мужчине было 47 лет, он работал в структурах Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Звонок в службу экстренных вызовов 112 поступил около 21.30. На место происшествия выехали оперативная бригада и судебно-медицинский эксперт.

Причины смерти человека неясны. Полиция сообщила, что на его теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Позже будут объявлены результаты судебно-медицинской экспертизы, которая может определить причину смерти, сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova