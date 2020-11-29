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Полицейское ограждение

В Кишиневе найден без признаков жизни сотрудник МВД

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201129/32686480/v-kishineve-najden-bez-priznakov-zhizni-sotrudnik-mvd.html

Идентифицирован мужчина, найденный на улице Пушкина в центре Кишинева, следов насильственной смерти не обнаружено.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. В воскресенье утром полиция сообщила, что мужчина, который был обнаружен в субботу вечером в центре Кишинева, на улице Пушкина, возле Национального дворца, был сотрудником Министерства внутренних дел.

Спасатели у колодца (архивное фото).
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Мужчине было 47 лет, он работал в структурах Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Звонок в службу экстренных вызовов 112 поступил около 21.30. На место происшествия выехали оперативная бригада и судебно-медицинский эксперт.  

Причины смерти человека неясны. Полиция сообщила, что на его теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Позже будут объявлены результаты судебно-медицинской экспертизы, которая может определить причину смерти, сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело.

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Теги:
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