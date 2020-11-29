Фото - Один погиб и семеро были ранены в ДТП в Страшенском районе

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. На трассе М-1 между населенными пунктами Кэприяна и Кондрица Страшенского района произошло ДТП с участием двух автомобилей Mercedes, сообщает полиция.
По предварительной информации, один из водителей при неизвестных обстоятельствах не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с другим автомобилем.
В результате удара погиб один человек. Еще семеро, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в больницу с различными травмами.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и врачи, чтобы оказать пострадавшим помощь на месте.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>