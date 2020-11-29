Фото - Один погиб и семеро были ранены в ДТП в Страшенском районе

По неустановленной причине водитель одного из автомобилей вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб-в-лоб с другой машиной.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. На трассе М-1 между населенными пунктами Кэприяна и Кондрица Страшенского района произошло ДТП с участием двух автомобилей Mercedes, сообщает полиция.

По предварительной информации, один из водителей при неизвестных обстоятельствах не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с другим автомобилем.

© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova В результате ДТП в Страшенском районе погиб человек.

В результате удара погиб один человек. Еще семеро, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в больницу с различными травмами.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и врачи, чтобы оказать пострадавшим помощь на месте.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

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