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Уничтожение боеприпасов времен ВОВ

Земля помнит войну: сколько боеприпасов нейтрализовали молдавские саперы

© Photo : ГУ МЧС по Воронежской области
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201202/32727765/zemlya-pomnit-voynu-skolko-boepripasov-neytralizovali-moldavskie-sapery.html

Саперы Национальной армии обнаружили и нейтрализовали боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Военнослужащие саперного батальона Национальной армии продолжают миссию по разминированию. В ноябре они провели 27 подобных операций, выявили и нейтрализовали 206 боеприпасов. Все эти снаряды остались в земле со времен Великой Отечественной войны. 

Боеприпасы времен ВОВ, найденные в Каушанах.
© Photo : Facebook / Военно-историческая ассоциация "ДОТ"
Видео - В Каушанах саперы подорвали крупную партию боеприпасов

За этот период специалисты дважды были привлечены к работам в селе Плоп-Штюбей в Каушанском районе. Только в этом населенном пункте было найдено 160 военных припасов. Это были ручные гранаты, противотанковые мины, артиллерийские снаряды. 

Саперы обнаружили много взрывоопасных объектов в селе Ларга Новоаненского района, а также в Унгенском и Скулянском районах. Специалисты обезвредили 50-килограммовую авиационную бомбу, снаряды разного калибра. 

С начала года молдавские саперы обнаружили и уничтожили 2 427 снарядов. Больше всего было найдено в Штефан-Водском, Яловенском, Каушанском районах, а также во Флорештах и Чимишлии. 

Миссии проводили военнослужащие саперного батальона "Кодру".

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