Земля помнит войну: сколько боеприпасов нейтрализовали молдавские саперы

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Военнослужащие саперного батальона Национальной армии продолжают миссию по разминированию. В ноябре они провели 27 подобных операций, выявили и нейтрализовали 206 боеприпасов. Все эти снаряды остались в земле со времен Великой Отечественной войны.

За этот период специалисты дважды были привлечены к работам в селе Плоп-Штюбей в Каушанском районе. Только в этом населенном пункте было найдено 160 военных припасов. Это были ручные гранаты, противотанковые мины, артиллерийские снаряды.

Саперы обнаружили много взрывоопасных объектов в селе Ларга Новоаненского района, а также в Унгенском и Скулянском районах. Специалисты обезвредили 50-килограммовую авиационную бомбу, снаряды разного калибра.

С начала года молдавские саперы обнаружили и уничтожили 2 427 снарядов. Больше всего было найдено в Штефан-Водском, Яловенском, Каушанском районах, а также во Флорештах и Чимишлии.

Миссии проводили военнослужащие саперного батальона "Кодру".

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