Видео: четверых граждан Молдовы несколько часов спасали в горах Бучеджи

Четверо граждан Молдовы, студенты в румынском городе Плоешты, 5 декабря оказались в ловушке в горах Бучеджи. Им пришлось обратиться за экстренной помощью спасателей, чтобы спуститься с тропы, где они оказались заблокированы.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Четверо молодых людей из Молдовы отправились в горы Бучеджи по неизвестному маршруту, о котором они узнали из Интернета. В результате они оказались в ловушке на хребте Праховян. Ситуацию усугубили неблагоприятные погодные условия.

"Молодые люди поняли, что не могут двигаться вперед, а путь назад также оказался отрезан. Они сумели позвонить по номеру экстренной помощи и вызвали спасателей", - пишет румынская пресса.

Вся спасательная операция длилась более девяти часов.

"Молодые люди не учли погодные условия и пытались добраться до горы по неизученному маршруту. Они покинули отель и отправились в путь, руководствуясь данными из сети Интернет. Однако начался ливень, сильный ветер, а также снизилась температура воздуха. Когда до горного плато оставалось несколько сотен метров, путь дальше был отрезан", - рассказал один из спасателей.

Граждан Молдовы вызволили с помощью веревок. Спасательная операция началась накануне вечером и завершилась 6 декабря около 03.00.

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