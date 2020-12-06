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Горы в Румынии. Архивное фото

Видео: четверых граждан Молдовы несколько часов спасали в горах Бучеджи

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201206/32776890/video-chetverykh-grazhdan-moldovy-sem-chasov-spasali-v-gorakh-buchedzhi.html

Четверо граждан Молдовы, студенты в румынском городе Плоешты, 5 декабря оказались в ловушке в горах Бучеджи. Им пришлось обратиться за экстренной помощью спасателей, чтобы спуститься с тропы, где они оказались заблокированы.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Четверо молодых людей из Молдовы отправились в горы Бучеджи по неизвестному маршруту, о котором они узнали из Интернета. В результате они оказались в ловушке на хребте Праховян. Ситуацию усугубили неблагоприятные погодные условия.

"Молодые люди поняли, что не могут двигаться вперед, а путь назад также оказался отрезан. Они сумели позвонить по номеру экстренной помощи и вызвали спасателей", - пишет румынская пресса.

Вся спасательная операция длилась более девяти часов.

"Молодые люди не учли погодные условия и пытались добраться до горы по неизученному маршруту. Они покинули отель и отправились в путь, руководствуясь данными из сети Интернет. Однако начался ливень, сильный ветер, а также снизилась температура воздуха. Когда до горного плато оставалось несколько сотен метров, путь дальше был отрезан", - рассказал один из спасателей. 

Граждан Молдовы вызволили с помощью веревок. Спасательная операция началась накануне вечером и завершилась 6 декабря около 03.00. 

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