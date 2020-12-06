Трагедия в Хынчештах: мужчина сгорел заживо в собственном доме

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Трагическая история произошла в Хынчештском районе. Мужчина заживо сгорел в своем доме, будучи "прикованным" к кровати. Пресс-секретарь полиции Хынчешт Кристина Викол рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что в экстренные службы обратилась невестка мужчины.
Женщина сообщила, что дом охвачен пламенем, а внутри находится человек, прикованный к кровати.
"На место происшествия выехала полиция, скорая помощь и пожарные из Хынчешть. В результате расследования сотрудники полиции установили, что 5 декабря невестка зажгла печь в доме, пока помогала своему прикованному к кровати родственнику", - отметила Викол.
"Тело было обнаружено внутри", - уточнила Викол.
Известно, что мужчина жил один в неблагоприятных условиях. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
Полиция расследует все обстоятельства трагедии.
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