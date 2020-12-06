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Пожар

Трагедия в Хынчештах: мужчина сгорел заживо в собственном доме

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201206/32786742/tragediya-v-hincesti-muzhchina-sgorel-zazhivo-v-sobstvennom-dom.html

"Прикованный" к кровати мужчина сгорел заживо в собственном доме в Хынчештском районе. Полиция начала расследование и намерена установить все обстоятельства трагедии.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Трагическая история произошла в Хынчештском районе. Мужчина заживо сгорел в своем доме, будучи "прикованным" к кровати. Пресс-секретарь полиции Хынчешт Кристина Викол рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что в экстренные службы обратилась невестка мужчины.

Женщина сообщила, что дом охвачен пламенем, а внутри находится человек, прикованный к кровати.

"На место происшествия выехала полиция, скорая помощь и пожарные из Хынчешть. В результате расследования сотрудники полиции установили, что 5 декабря невестка зажгла печь в доме, пока помогала своему прикованному к кровати родственнику", - отметила Викол.

Пожар в жилом доме, архивное фото
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Собеседница добавила, что родственница погибшего лишь на следующий день пришла к нему снова и обнаружила, что комната, где спал мужчина, загорелась.

"Тело было обнаружено внутри", - уточнила Викол.

Известно, что мужчина жил один в неблагоприятных условиях. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция расследует все обстоятельства трагедии.

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