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Целая семья отравилась угарным газом в Каушанском районе

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Среди пострадавших — трое несовершеннолетних, причина традиционная: неплотно закрытый дымоход в газовом котле.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Шесть человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом. Инцидент произошел вечером 9 декабря в селе Киркэешть Каушанского района.

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По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, угорели две женщины в возрасте 66 и 38 лет, мужчина 37 лет и трое детей, в том числе 3-летний ребенок.

В результате расследования выяснилось, что причиной происшествия стал неплотно закрытый дымоход в газовом котле. В результате 66-летняя женщина была госпитализирована в отделение интенсивной терапии районной больницы Каушан, а остальные пять членов семьи получили медицинскую помощь без госпитализации.

Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности использования неисправных источников тепла или непроверенного оборудования. Пожарные советуют хорошо проветривать помещения и следить за исправностью дымоходов. В случае возникновения опасных ситуаций необходимо срочно позвонить по телефону экстренной службы 112.

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Теги:
угарный газ


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