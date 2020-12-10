Целая семья отравилась угарным газом в Каушанском районе

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Шесть человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом. Инцидент произошел вечером 9 декабря в селе Киркэешть Каушанского района.

По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, угорели две женщины в возрасте 66 и 38 лет, мужчина 37 лет и трое детей, в том числе 3-летний ребенок.

В результате расследования выяснилось, что причиной происшествия стал неплотно закрытый дымоход в газовом котле. В результате 66-летняя женщина была госпитализирована в отделение интенсивной терапии районной больницы Каушан, а остальные пять членов семьи получили медицинскую помощь без госпитализации.

Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности использования неисправных источников тепла или непроверенного оборудования. Пожарные советуют хорошо проветривать помещения и следить за исправностью дымоходов. В случае возникновения опасных ситуаций необходимо срочно позвонить по телефону экстренной службы 112.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova