Дождь и гололед: какие беды наделала непогода в Молдове

Затяжное ненастье оставило ряд населенных пунктов страны без электроэнергии. Устранение неполадок продолжается до сих пор.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Из-за сложных погодных условий в центральном и южном регионах Молдовы на данный момент 16 населенных пунктов частично пострадали или отключены от электроснабжения. Такие данные сообщили в Министерстве экономики и инфраструктуры.

Как отметили в ведомстве, из-за сложных погодных условий, сильные порывы ветра повредили электрораспределительные сети.

"Для исправления ситуации на местах мобилизована 41 бригада специалистов", - говорится в сообщении министерства.

В северном регионе страны без света остались три села. Там тоже задействованы оперативные группы ремонтников.

Ранее компания Premier Energy сообщала, что сложная ситуация наблюдается в Чимишлийском районе – там проблемы с электроснабжением в 8 населенных пунктах. В Ниспоренском районе пострадали 7 сел, в Страшенах — 5. В Каларашском и Хынчештском районах без света остаются жители 4 населенных пунктов.

Причиной аварий стала нестабильная погода, начиная с ночи на 10 декабря и на протяжении всего дня.

В этот период шел мокрый снег, а температурные значения колебались от отрицательных до нуля градусов, при этом на проводах и ветвях деревьев оседали массы инея и наледи.

Под порывами ветра ЛЭП обрывались, на них падали ветви деревьев, что вызвало дополнительные аварии.

Не обошлось без ДТП

Плохая погода сказалась и на условиях движения по дорогам и трассам Молдовы. Это привело к различным ДТП. Так, на трассе Кишинев-Хынчешты у села Фундул Галбеней перевернулся грузовик, груженный галькой.

За рулем был 55-летний мужчина, его пришлось госпитализировать.

"Желтый код"

На всей территории Молдовы до конца дня действует "желтый код" метеорологической опасности в связи с гололедицей. Об этом объявила Государственная гидрометеорологическая служба.

"В указанный период на обширных территориях ожидаются заморозки, на дорогах будет образовываться лед", — заранее сообщили синоптики.

Также с предупреждениями выступили в полиции и Инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны.

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