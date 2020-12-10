Дождь и гололед: какие беды наделала непогода в Молдове

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Из-за сложных погодных условий в центральном и южном регионах Молдовы на данный момент 16 населенных пунктов частично пострадали или отключены от электроснабжения. Такие данные сообщили в Министерстве экономики и инфраструктуры.
Как отметили в ведомстве, из-за сложных погодных условий, сильные порывы ветра повредили электрораспределительные сети.
"Для исправления ситуации на местах мобилизована 41 бригада специалистов", - говорится в сообщении министерства.
В северном регионе страны без света остались три села. Там тоже задействованы оперативные группы ремонтников.
Где прекратилась подача тока
Ранее компания Premier Energy сообщала, что сложная ситуация наблюдается в Чимишлийском районе – там проблемы с электроснабжением в 8 населенных пунктах. В Ниспоренском районе пострадали 7 сел, в Страшенах — 5. В Каларашском и Хынчештском районах без света остаются жители 4 населенных пунктов.
Причиной аварий стала нестабильная погода, начиная с ночи на 10 декабря и на протяжении всего дня.
В этот период шел мокрый снег, а температурные значения колебались от отрицательных до нуля градусов, при этом на проводах и ветвях деревьев оседали массы инея и наледи.
Под порывами ветра ЛЭП обрывались, на них падали ветви деревьев, что вызвало дополнительные аварии.
Не обошлось без ДТП
Плохая погода сказалась и на условиях движения по дорогам и трассам Молдовы. Это привело к различным ДТП. Так, на трассе Кишинев-Хынчешты у села Фундул Галбеней перевернулся грузовик, груженный галькой.
За рулем был 55-летний мужчина, его пришлось госпитализировать.
"Желтый код"
На всей территории Молдовы до конца дня действует "желтый код" метеорологической опасности в связи с гололедицей. Об этом объявила Государственная гидрометеорологическая служба.
"В указанный период на обширных территориях ожидаются заморозки, на дорогах будет образовываться лед", — заранее сообщили синоптики.
Также с предупреждениями выступили в полиции и Инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>