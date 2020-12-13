Страшная находка в Хынчештском районе

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik, Александрина Киртоакэ. Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Хынчешсткого района. Как сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь полиции Хынчешт Кристина Викол, звонок в службу 112 поступил в субботу. Местные жители сообщили, что обнаружили труп неизвестного.

Полиция немедленно выехала на место происшествия. Как выяснилось, погибший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, упал в ливневый сток, который наполнился водой из-за сильных дождей, и захлебнулся.

Пресс-секретарь заявила, что на теле мужчины не обнаружено никаких следов насильственной смерти. В настоящее время правоохранительные органы расследуют все обстоятельства случившегося.

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