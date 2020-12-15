Печальная статистика: за сутки произошло несколько ДТП с участием пешеходов

Правоохранительные органы ведут расследование по двум авариям с участием пешеходов, которые произошли за сутки.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В Молдове участились дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. В одном из последних случаев автомобиль сбил 54-летнего жителя села Ворничены, который переходил дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел близ города Страшены.

Как сообщили в полиции, за рулем транспортного средства находился 27-летний молодой человек. На момент аварии он был трезв. В результате ДТП пешеход получил различные травмы. Его доставили в больницу. Однако в скором времени пострадавший скончался.

Аналогичный случай произошел и в Вулканештах. Мужчину в возрасте 65 лет, который также переходил дорогу в неположенном месте, сбил автомобиль марки Opel. За рулем машины находился 46-летний мужчина. В тяжелом состоянии пешехода доставили в больницу, где он скончался.

В обоих случаях сотрудники правоохранительных органов начали расследования.

В воскресенье в селе Пепены Сынжерейского района сбили 68-летнюю женщину, которая передвигалась вдоль центральной дороги этого населенного пункта. За рулем автомобиля находился пьяный водитель. Он скрылся с места ДТП, однако вскоре его задержали. Пенсионерка скончалась до приезда "скорой".

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