Фото с места серьезного ДТП: погибла девушка

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. В результате столкновения двух автомобилей в Сынжерейском районе погибла 23-летняя девушка-водитель. Инцидент произошел близ села Мындрештий Ной.
- ДТП© Photo : Ion Roșca
- ДТП© Photo : Ion Roșca
- ДТП© Photo : Ion Roșca
Как сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь Инспектората полиции Дрокии Инна Москалюк, 47-летний водитель потерял управление при входе в поворот. Тогда авто выехало на встречную полосу, совершив лобовое столкновение с машиной, которой управляла 23-летняя девушка. В результате она скончалась, а предполагаемый виновник аварии скрылся с места трагедии.
Сотрудники правоохранительных органов ищут водителя. Полиция инициировала расследование, чтобы точно установить все обстоятельства ДТП.
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