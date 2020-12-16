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ДТП

Фото с места серьезного ДТП: погибла девушка

© Photo : Ion Roșca
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В полиции, комментируя произошедшую аварию, заявили, что предполагаемый виновник ДТП скрылся с места трагедии.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. В результате столкновения двух автомобилей в Сынжерейском районе погибла 23-летняя девушка-водитель. Инцидент произошел близ села Мындрештий Ной.

  • ДТП
    ДТП
    © Photo : Ion Roșca
  • ДТП
    ДТП
    © Photo : Ion Roșca
  • ДТП
    ДТП
    © Photo : Ion Roșca
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© Photo : Ion Roșca
ДТП

Как сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь Инспектората полиции Дрокии Инна Москалюк, 47-летний водитель потерял управление при входе в поворот. Тогда авто выехало на встречную полосу, совершив лобовое столкновение с машиной, которой управляла 23-летняя девушка. В результате она скончалась, а предполагаемый виновник аварии скрылся с места трагедии.

Сотрудники правоохранительных органов ищут водителя. Полиция инициировала расследование, чтобы точно установить все обстоятельства ДТП.

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