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Скорая у парламента

Видео с протеста аграриев: пострадали несколько карабинеров

© Sputnik / Cătălina Cernei
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201216/32913007/video-s-protesta-agrariev-postradali-neskolko-karabinerov.html

Троим карабинерам потребовалась медицинская помощь в результате стычек с протестующими сельхозпроизводителями. К зданию парламента приехал автомобиль скорой.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Трое карабинеров пострадали в результате стычек с манифестантами у здания парламента. Полковник Штефан Павлов заявил, что потребовалось вызвать скорую, чтобы оказать первую помощь и установить степень тяжести травм.

"Один попал в колесо трактора, два других получили удары в живот и локоть. Больше не могу сказать, так как я не врач", - Павлов.

Сотрудники территориальных инспекторатов страны переведены в "режим тревоги" (regim de alertă). Об этом Sputnik Молдова сообщили источники в этих учреждениях. Причина - протесты в центре молдавской столицы.

После столкновений между протестующими фермерами и сотрудниками правоохранительных органов руководство Генерального инспектората полиции приняло решение мобилизовать сотрудников.

Ранее в Генеральном инспекторате полиции МВД республики заявили, что протест молдавских сельхозпроизводителей проходит с серьезными нарушениями общественного порядка.

Сельхозпроизводители собрались в среду у здания парламента, где проходит пленарное заседание. Тракторы стоят на участке проспекта Штефана чел Маре у здания высшего законодательного органа, на тротуарах и клумбах.

Протест аграриев у здания парламента 16 декабря
© Sputnik / Mihai Caraus
LIVE: молдавские аграрии протестуют у здания парламента
Аграрии на технике пытались въехать на ступени дорожки, ведущей к зданию парламента, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько стычек. Полицейские применили слезоточивый газ.

Также в среду представители протестующих провели переговоры с депутатами парламента в здании высшего законодательного органа. После дискуссии, которая длилась порядка часа, участники беседы договорились встретиться еще раз. Депутаты отметили, что им нужно обсудить озвученные сельхозпроизводителями требования. В 14.00 в парламенте запланировано еще одно заседание с участием представителей протестующих.

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