Двойное убийство в Чимишлийском районе: полиция сообщила подробности

Сотрудникам правоохранительных органов не понадобилось много времени, чтобы задержать подозреваемого в громком преступлении.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Жителю села Селемет Чимишлийского района грозит до 15 лет заключения за двойное убийство собутыльников. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

В понедельник в полицию поступила информация о том, что 13 декабря в заброшенном доме в селе Селемет обнаружены двое мужчин: один был мертв, а второй — без сознания. Последнего госпитализировали, однако на следующий день он скончался.

"Смерть мужчин произошла из-за серьезных телесных травм. Удалось выяснить, что 11 декабря жертвы в возрасте 54 и 56 лет вместе с подозреваемым распивали алкогольные напитки, после чего между ними разгорелась ссора, переросшая в драку. Подозреваемый напал на них, нанеся им несколько ударов руками и ногами", — отметили в Генинспекторате.

Подозреваемого мужчину в возрасте 58 лет задержали на 72 часа.

"Возбуждено уголовное дело по статье 151 п. 4 "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Если вина мужчины будет наказана, то он рискует получить от 8 до 15 лет тюрьмы", — уточнили в Генинспекторате.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova