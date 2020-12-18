Сообщение о бомбе в кишиневском суде: на месте работают спецслужбы

В 14:25 в полицию поступило сообщение из Единой слубы спасения "112", что в здании может быть взрывоопасный предмет.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Неизвестная женщина сообщила о бомбе в здании суда сектора Буюкань. Все люди эвакуированы из здания.

Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердили в кишиневской полиции.

"В 14:25 в полицию поступило сообщение из Единой слубы спасения "112", что в здании может быть взрывоопасный предмет", — заявила для Sputnik пресс-секретарь полиции Наталья Стати.

По ее словам, на место сразу выехали специализированные службы: батальон быстрого реагирования департамента полиции Кишинева, опергруппа инспектората полиции сектора Буюканы, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты Bombteh.

Силовики эвакуировали всех люде из здания и с прилегающих территорий. Также полиция оцепила зону вокруг здания суда.

На данный момент все спецслужбы работают на месте события, а полиция выясняет личность звонившей.

© Sputnik Сообщение о бомбе в суде сектора Буюкань.

Согласно статье 281 Уголовного кодекса Молдовы, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova