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Сообщение о бомбе.

Минирование кишиневского суда оказалось ложным

© Sputnik
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201218/32945913/minirovanie-kishinevskogo-suda--okazalos-lozhnym.html

Полиция возбудила уголовное дело и разыскивает злоумышленника, сообщившего заведомо ложные сведения.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. После проверки здания суда сектора Буюкань, а также прилегающей территории специалисты службы Bombteh не нашли никаких подозрительных или взрывоопасных предметов. Об этом сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. 

Возбуждено уголовное дело по факту "заведомо ложного сообщения о террористическом акте".

Правоохранители принимают все меры для установления личности человека, сообщившего о бомбе. 

Сообщение о бомбе.
© Sputnik
Сообщение о бомбе в кишиневском суде: на месте работают спецслужбы

Ранее в 14.25 в полицию поступил сигнал из Единой службы спасения "112", что в здании может быть взрывоопасный предмет. По предварительной информации, звонила женщина. 

На место сразу выехали специализированные службы: батальон быстрого реагирования Департамента полиции Кишинева, опергруппа инспектората полиции сектора Буюкань, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты Bombteh.

Силовики эвакуировали всех людей из здания и с прилегающих территорий. Также полиция оцепила зону вокруг здания суда.

"Минирование" суда 

Это далеко не первое ложное сообщение о бомбе в здании суда сектора Буюкань. Подобный звонок поступил в экстренные службы 10 ноября. Еще одна схожая ситуация, когда минирование также не подтвердилось, была 23 ноября. 

Согласно статье 281 Уголовного кодекса Молдовы, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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