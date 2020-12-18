Минирование кишиневского суда оказалось ложным

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. После проверки здания суда сектора Буюкань, а также прилегающей территории специалисты службы Bombteh не нашли никаких подозрительных или взрывоопасных предметов. Об этом сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.

Возбуждено уголовное дело по факту "заведомо ложного сообщения о террористическом акте".

Правоохранители принимают все меры для установления личности человека, сообщившего о бомбе.

Ранее в 14.25 в полицию поступил сигнал из Единой службы спасения "112", что в здании может быть взрывоопасный предмет. По предварительной информации, звонила женщина.

На место сразу выехали специализированные службы: батальон быстрого реагирования Департамента полиции Кишинева, опергруппа инспектората полиции сектора Буюкань, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты Bombteh.

Силовики эвакуировали всех людей из здания и с прилегающих территорий. Также полиция оцепила зону вокруг здания суда.

"Минирование" суда

Это далеко не первое ложное сообщение о бомбе в здании суда сектора Буюкань. Подобный звонок поступил в экстренные службы 10 ноября. Еще одна схожая ситуация, когда минирование также не подтвердилось, была 23 ноября.

Согласно статье 281 Уголовного кодекса Молдовы, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova