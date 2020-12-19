Смертельный таран на международной трассе: два человека погибли

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Серьезная авария произошла утром 19 декабря в Единецком районе. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с автобусом Варшава - Кишинев, сообщают в полиции.

По данным Инспектората полиции Единец, столкновение произошло в субботу утром между населенными пунктами Новые Братушаны и Старые Братушаны.

© Photo : IP Edineț Авария в Единецком районе.

Водитель в возрасте 35 лет, управлявший автомобилем Dacia Logan, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автобусом, который двигался по своей полосе с соблюдением правил.

Из-за полученных травм водитель и пассажир автомобиля Dacia Logan скончались на месте. В автобусе, где находились два шофера и 38 пассажиров, никто не пострадал.

Чтобы извлечь тела из автомобиля, потребовалась помощь спасателей.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.

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