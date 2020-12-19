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Полицейская патрульная машина.

Смертельный таран на международной трассе: два человека погибли

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201219/32952175/smertelnyi-taran-mejdunarodnaia-trassa-dva-cheloveka-pogibli.html

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, в котором находились 38 пассажиров.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Серьезная авария произошла утром 19 декабря в Единецком районе. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с автобусом Варшава - Кишинев, сообщают в полиции.

По данным Инспектората полиции Единец, столкновение произошло в субботу утром между населенными пунктами Новые Братушаны и Старые Братушаны.

Accident în raionul Edineț
© Photo : IP Edineț
Авария в Единецком районе.

Водитель в возрасте 35 лет, управлявший автомобилем Dacia Logan, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автобусом, который двигался по своей полосе с соблюдением правил.

Из-за полученных травм водитель и пассажир автомобиля Dacia Logan скончались на месте. В автобусе, где находились два шофера и 38 пассажиров, никто не пострадал.

Чтобы извлечь тела из автомобиля, потребовалась помощь спасателей.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.

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