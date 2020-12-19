Опасны ли для Молдовы землетрясения с неглубоким очагом залегания

Специалисты в области физики Земли анализируют данные об очередном сейсмическом явлении, которое произошло сегодня в Румынии.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано в среду в румынском уезде Васлуй. Эпицентр находился в 44 километрах к югу от Ясс и в 110 километрах к западу от Кишинева. Очаг залегал на глубине всего 7 километров, колебания почвы ощущались и в приграничной зоне Республики Молдова.

© Photo : INCDFP Локализация на карте.

По оценкам сейсмологов, подобные толчки могут иметь куда более разрушительные последствия, чем глубинные со сравнимой мощностью.

К счастью, сейсмическая гроза разразилась вдали от городов с высокими зданиями и инженерной инфраструктурой. В Италии колебания с аналогичными характеристиками за последние годы нанесли значительный ущерб.

Директор Института геологии и сейсмологии (IGS) Игорь Никоара объяснил в интервью Sputnik Moldova, что землетрясения с неглубоким очагом залегания излучают достаточно сильную энергию, но имеют относительно небольшой разброс.

"Для нашей страны опасно, когда очаг находится на глубине от 80 до 150 километров. Находясь на территории, подверженной сейсмической активности, мы должны принимать в расчет существующие риски. Так было, например, в 1940-м, 1977-м или 1986 годах", — уточнил эксперт.

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