В Кагуле мужчина погиб в результате пожара в собственном доме

За последние сутки спасателям и пожарным пришлось выезжать на места происшествий практически ежечасно.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. В Кагуле 74-летний мужчина погиб в результате пожара, который вспыхнул в его собственном доме. О случившемся спасателям сообщили за минуту до полуночи, в 23:59, сообщает сегодня Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Сразу после звонка по указанному адресу были отправлены две бригады пожарных.

Прибыв на место назначения, они приступили к борьбе с огнем. В течение часа возгорание было полностью ликвидировано.

По предварительным данным, представленным ГИЧС, причиной инцидента стало "несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи".

Но окончательный вывод специалисты сообщат позже.

Спасатели предупреждают население о необходимости учитывать риски, возникающие в сезон отопления.

Они призывают людей "быть очень осторожными в эксплуатации источников тепла, не перегревать их и ночью тушить огонь в печи".

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