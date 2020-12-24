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Пожарный. Архивное фото

Жаркое видео: на трассе близ Вулканешт едва не произошла трагедия

© CC0 / Pixabay / skeeze
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201224/33012506/zharkoe-video-na-trasse-bliz-vulkanesht-edva-ne-proizoshla-tragediya.html

Языки пламени и угроза утечки топлива: смотрите на видео, как молдавским пожарным удалось справиться с загоревшейся цистерной.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Автоцистерна с 26 тоннами топлива загорелась на трассе M3 между селом Слобозия-Маре и городом Вулканешты. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны.

Звонок в Единую службу спасения 112 поступил в 01.14. На место прибыли три спецрасчета. Огонь охватил транспортное средство, однако благодаря слаженной работе специалистов удалось сохранить саму цистерну и предотвратить утечку топлива из нее. 

"В результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания и обстоятельства произошедшего уточняются. Всего за сутки помощь пожарных понадобилась в 23 случаях", – отметили в Генинспекторате.

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