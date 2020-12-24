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Пожарный. Архивное фото

Фото - Пожар в одном из спальных районов Кишинева: погибла женщина

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (140)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201224/33013322/pozhar-v-odnom-iz-spalnykh-rayonov-Kishineva-pogibla-zhenschina.html

Пожарным и врачам не удалось спасти женщину, которая в момент пожара находилась в охваченной огнем квартире.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Утро четверга началось с пожара в спальном районе Кишинева: возгорание произошло на пятом этаже жилого дома, расположенного на бульваре Дачия, 3/1. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны.

Звонок в Единую службу спасения 112 поступил в  09.27. На место прибыли три спецрасчета.

"Возгорание локализовали в 09.55 и ликвидировали полностью в 10.18. В ходе спецоперации пожарные эвакуировали из охваченной огнем квартиры женщину, которая находилась без сознания. Ее передали врачам, однако они констатировали смерть женщины. В результате инцидента квартира полностью сгорела", – отметили в инспекторате.

В структуре сообщили, что специалистам предстоит выяснить обстоятельства и причины происшествия. 

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Тема:
События Кишинева (140)

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