На трассе Кишинев-Бельцы перевернулся грузовик с семечками

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. На трассе Кишинев-Бельцы перевернулся грузовик, груженный семечками. Происшествие случилось между селами Копачень и Препелица Сынджерейского района, пишут очевидцы ДТП в социальных сетях. О пострадавших не сообщается.
Гора семечек закрыла практически все дорожное полотно на месте происшествия, что вместе с гололедом серьезно осложнит движение по трассе даже после того, как грузовик будет убран с дороги.
Согласно отчету МВД, в 2020 году число ДТП в Молдове снизилось почти на 24%. Количество погибших в авариях сократилось более чем на 11%, а травмированных в дорожных инцидентах стало на 26% меньше.
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