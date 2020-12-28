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Министерство иностранных дел и европейской интеграции

Были ли граждане РМ на борту затонувшей "Онеги": ответ МИДЕИ

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201228/33057102/byli-li-grazhdane-rm-na-bortu-zatonuvshey-onegi-otvet-midei.html

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы предоставило Sputnik Молдова официальную информацию.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik, Александрина Киртоакэ. Проверка показала, что на затонувшем в Баренцевом море рыболовецком судне "Онега" граждан Молдовы не было. Об этом Sputnik Молдова сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Даниэл Водэ.

"В связи с крушением 28 декабря 2020 года в Баренцевом море судна "Онега" сообщаем, что по итогам обсуждений с официальными представителями Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации было установлено: граждан Республики Молдова среди членов экипажа не было", – отметил пресс-секретарь МИДЕИ.
Президент Молдовы Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
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Рыболовецкое судно "Онега" затонуло в акватории Баренцева моря вблизи Архангельской области, информацию об этом в понедельник распространило МЧС России. Двух человек удалось спасти. Один из членов экипажа был найден мертвым, его тело поднято на борт спасательного судна "Войково", продолжаются поиски других рыбаков. В районе катастрофы плохие погодные условия и нет связи. Из-за непогоды спасатели не могут задействовать авиацию.

По факту происшествия начала проверку прокуратура. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").

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