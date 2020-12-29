Инцидент между водителем и патрульным в Кишиневе: что говорит полиция

Вопиющий случай в молдавской столице: прямо на проезжей части произошла стычка между водителем и полицейским.

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Инцидент произошел во вторник во второй половине дня в столичном секторе Центр. По информации Генерального инспектората полиции, водитель транспортного средства намеренно нарушил правила дорожного движения, поставив под угрозу жизни других участников трафика, а затем и полицейского, который находился на перекрестке и регулировал движение.

"В ответ на требование остановиться шофер продемонстрировал крайне агрессивное поведение в отношении сотрудника полиции, находившегося на службе", - отмечается в сообщении, размещенном на странице Генинспектората в Facebook.

Как уточнили в полиции, водитель игнорировал призыв к спокойствию, вел себя агрессивно и повредил спецснаряжение служителя органов правопорядка.

Нарушителя препроводили в полицейский участок, чтобы запротоколировать инцидент.

По данному инциденту открыто уголовное дело по статье 349 Уголовного кодекса РМ "Угроза или насилие в отношении ответственного лица". Согласно законодательству, за это нарушение виновному грозит штраф в размере до 67 500 леев или тюремное заключение сроком до 2 лет.

Произошедшее засняли камеры видеонаблюдения в городе. Видеоматериалы полиция опубликовала в соцсетях.

"Руководство Генинспектората полиции не потерпит такого поведения по отношению к своим сотрудникам", - подчеркнули в полиции, предупредив об ответственности за подобные правонарушения.

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