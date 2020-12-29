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Полиция

Инцидент между водителем и патрульным в Кишиневе: что говорит полиция

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (142)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201229/33076800/intsident-mezhdu-voditelem-ipatrulnym-v-chisinau-chto-govorit-politsiya.html

Вопиющий случай в молдавской столице: прямо на проезжей части произошла стычка между водителем и полицейским.

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Инцидент произошел во вторник во второй половине дня в столичном секторе Центр. По информации Генерального инспектората полиции, водитель транспортного средства намеренно нарушил правила дорожного движения, поставив под угрозу жизни других участников трафика, а затем и полицейского, который находился на перекрестке и регулировал движение.

"В ответ на требование остановиться шофер продемонстрировал крайне агрессивное поведение в отношении сотрудника полиции, находившегося на службе", - отмечается в сообщении, размещенном на странице Генинспектората в Facebook.  

Как уточнили в полиции, водитель игнорировал призыв к спокойствию, вел себя агрессивно и повредил спецснаряжение служителя органов правопорядка.

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Нарушителя препроводили в полицейский участок, чтобы запротоколировать инцидент.

По данному инциденту открыто уголовное дело по статье 349 Уголовного кодекса РМ "Угроза или насилие в отношении ответственного лица". Согласно законодательству, за это нарушение виновному грозит штраф в размере до 67 500 леев или тюремное заключение сроком до 2 лет.

Произошедшее засняли камеры видеонаблюдения в городе. Видеоматериалы полиция опубликовала в соцсетях. 

"Руководство Генинспектората полиции не потерпит такого поведения по отношению к своим сотрудникам", - подчеркнули в полиции, предупредив об ответственности за подобные правонарушения.  

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Тема:
События Кишинева (142)

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