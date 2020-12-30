Розыгрыш блогера закончился разбирательством с правоохранителями

Молодой человек придумал историю своей смерти, сфабриковал "фотодоказательства" и выставил их в сети, ожидая реакции приятелей. Она последовала, однако явно не та, что ожидал блогер.

ТИРАСПОЛЬ, 30 дек – Sputnik. Активный пользователь социальных сетей из Тирасполя неудачно пошутил, разместив на своей странице сообщение о собственной смерти. Молодой блогер хотел посмотреть на реакцию друзей. Однако предновогодний розыгрыш закончился разбирательством в правоохранительных органах.

Как рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья, молодой человек для достоверности якобы своей смерти подкрепил текст в соцсетях фотографиями, на которых он лежит на полу, накрытый пледом, без признаков жизни.

"Добавил интересные подробности, что якобы к нему в гости зашли малознакомые молодые люди, подсыпали в напитки, предположительно, наркотики, и он умер от передозировки", - пояснили в ведомстве.

Кто-то из приятелей отозвался, спрашивал, нужна ли помощь, некоторые проигнорировали это сообщение. А одна знакомая "шутника" сообщила о его "смерти" в правоохранительные органы, указала адрес, где, предположительно, все произошло.

На место происшествия прибыли сотрудники дежурной части Управления внутренних дел Тирасполя.

"На звонки и громкий стук по тамбурной двери никто не отзывался. Когда сотрудники аварийно-спасательного подразделения начали вскрывать дверь, молодые люди поняли, что ситуация приняла серьезный оборот", - резюмировали в МВД.

Теперь шутник общается с правоохранителями. Ведется разбирательство.

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