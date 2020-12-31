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Предполагаемый поджигатель прокуратуры в Вулканештах задержан

© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20201231/33098228/predpolagaemyy-podzhigatel-prokuratury-v-vulkaneshtakh-zaderzhan.html

Житель Вулканешт пытался добиться справедливости для своего сына. Способ для этого он выбрал достаточно отчаянный.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Прокуратура АТО Гагаузия объявила о задержании одного из подозреваемых в поджоге здания прокуратуры в Вулканештском районе. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. 

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел 14 сентября около 2.00 ночи. 

"Неизвестные повредили видеокамеру на входе в прокуратуру, после чего подожгли две автомобильные шины, залитые горючим. В результате была повреждена входная дверь в здание прокуратуры", - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

В результате следственных мероприятий правоохранителям удалось идентифицировать и задержать предполагаемого поджигателя. 

Пожар
© CC0 / Pixabay / skeeze
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Им оказался житель Вулканешт в возрасте 45 лет. Свой поступок он объяснил тем, что хотел добиться справедливости для своего сына, осужденного за ряд преступлений.

Мужчине выдвинули два обвинения по факту "злостного хулиганства" и "намеренного повреждения имущества". По требованию прокуроров обвиняемого поместили под арест на 30 дней. 

После допроса мужчина признал свою вину. Ему грозит до 7 лет тюремного заключения. 

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