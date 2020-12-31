Предполагаемый поджигатель прокуратуры в Вулканештах задержан

Житель Вулканешт пытался добиться справедливости для своего сына. Способ для этого он выбрал достаточно отчаянный.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Прокуратура АТО Гагаузия объявила о задержании одного из подозреваемых в поджоге здания прокуратуры в Вулканештском районе. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел 14 сентября около 2.00 ночи.

"Неизвестные повредили видеокамеру на входе в прокуратуру, после чего подожгли две автомобильные шины, залитые горючим. В результате была повреждена входная дверь в здание прокуратуры", - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

В результате следственных мероприятий правоохранителям удалось идентифицировать и задержать предполагаемого поджигателя.

Им оказался житель Вулканешт в возрасте 45 лет. Свой поступок он объяснил тем, что хотел добиться справедливости для своего сына, осужденного за ряд преступлений.

Мужчине выдвинули два обвинения по факту "злостного хулиганства" и "намеренного повреждения имущества". По требованию прокуроров обвиняемого поместили под арест на 30 дней.

После допроса мужчина признал свою вину. Ему грозит до 7 лет тюремного заключения.

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