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Пожарные и спасатели дают старт Рождественскому каравану

В новогоднюю ночь спасатели потушили несколько пожаров

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210101/33112206/V-novogodnyuyu-noch-spasateli-potushili-neskolko-pozharov.html

В новогоднюю ночь по всей стране дежурили полтысячи спасателей и пожарных. Им пришлось потушить несколько очагов возгораний.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. За последние 24 часа спасатели и пожарные осуществили 38 вызовов. 

Пожарный. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) выезжали на пожары, помогали забывчивым хозяевам открывать входные двери, предотвращали опасные ситуации. 

"Пожар произошел под конец года на улице Дмитрия Кантемира в Кишиневе. Звонок в службу 112 поступил в 00:53. Сообщалось, что загорелись два ларька с товарами", – отметили в ГИЧС. 

На место выехали пять бригад пожарных. Спасателям удалось локализовать пожар и не дать огню распространиться на другие строения.

Благодаря вмешательству бригад ГИЧС удалось предотвратить два пожара в районах Оргеев и Чимишлия. 

По данным инспектората, для обеспечения безопасности граждан в канун Нового года были задействованы более 500 сотрудников ГИЧС и 150 единиц техники.

Спасатели призывают людей соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. 

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