В новогоднюю ночь спасатели потушили несколько пожаров

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. За последние 24 часа спасатели и пожарные осуществили 38 вызовов.
"Пожар произошел под конец года на улице Дмитрия Кантемира в Кишиневе. Звонок в службу 112 поступил в 00:53. Сообщалось, что загорелись два ларька с товарами", – отметили в ГИЧС.
На место выехали пять бригад пожарных. Спасателям удалось локализовать пожар и не дать огню распространиться на другие строения.
Благодаря вмешательству бригад ГИЧС удалось предотвратить два пожара в районах Оргеев и Чимишлия.
По данным инспектората, для обеспечения безопасности граждан в канун Нового года были задействованы более 500 сотрудников ГИЧС и 150 единиц техники.
Спасатели призывают людей соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.
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