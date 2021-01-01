В новогоднюю ночь спасатели потушили несколько пожаров

В новогоднюю ночь по всей стране дежурили полтысячи спасателей и пожарных. Им пришлось потушить несколько очагов возгораний.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. За последние 24 часа спасатели и пожарные осуществили 38 вызовов.

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) выезжали на пожары, помогали забывчивым хозяевам открывать входные двери, предотвращали опасные ситуации.

"Пожар произошел под конец года на улице Дмитрия Кантемира в Кишиневе. Звонок в службу 112 поступил в 00:53. Сообщалось, что загорелись два ларька с товарами", – отметили в ГИЧС.

На место выехали пять бригад пожарных. Спасателям удалось локализовать пожар и не дать огню распространиться на другие строения.

Благодаря вмешательству бригад ГИЧС удалось предотвратить два пожара в районах Оргеев и Чимишлия.

По данным инспектората, для обеспечения безопасности граждан в канун Нового года были задействованы более 500 сотрудников ГИЧС и 150 единиц техники.

Спасатели призывают людей соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

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