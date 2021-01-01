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Полиция

Трагедия в новогоднюю ночь: мужчина найден повешенным в Хынчештах

© Sputnik / Osmatesco
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210101/33115227/tragediya-v-novogodnyuyu-noch-muzhchina-nayden-poveshennym-v-khyncheshtakh.html

В канун Нового года женщина обнаружила, что ее муж повешен. Полиция расследует все обстоятельства дела и пытается установить, что произошло.

КИШИНЕВ 1 янв - Sputnik. Трагедия в Хынчештском районе. В пятницу утром 38-летняя женщина обнаружила, что ее муж повешен.

Пожарный. Архивное фото
© CC0 / Pixabay / skeeze
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По данным полиции, женщина позвонила в службу 112 около 09.20. Ее 44-летний муж был повешен в сарае рядом с домом. Испугавшись увиденного, она обратилась в правоохранительные органы.

Пока неясно, что произошло и как мужчину задушили.

По данным полиции, пострадавший проживал с женой, но иногда злоупотреблял алкоголем. Правоохранительные органы в настоящее время расследуют дело.

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