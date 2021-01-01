И полями на Украину: в Копчаке пресекли попытку незаконного перехода границы

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. Незадолго до новогоднего праздника сотрудники пограничной полиции Копчака пресекли попытку незаконного перехода государственной границы.
"Какое-то время за действиями мужчины наблюдали, и всего в нескольких метрах от границы с Украиной пограничники задержали нарушителя, который решил пробраться на территорию соседней страны", - говорится в сообщении пограничной полиции.
При задержанном были удостоверение личности и загранпаспорт. Нарушителем оказался 38-летний житель Слобозии.
На допросе мужчина сообщил, что ему запрещен въезд на территорию Украины, поскольку он нарушил срок пребывания. Причиной, по которой он хотел незаконно пересечь государственную границу, стала работа в Одессе.
По действиям выявленных нарушений составлен протокол, ведется следствие.
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