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Пограничная полиция

И полями на Украину: в Копчаке пресекли попытку незаконного перехода границы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210101/33116017/v-ukrainu-cherez-pole-Pogranichniki-presekli-popytku-nezakonnogo-perekhoda-granitsy-.html

Накануне Нового года пограничники из Копчака сорвали планы гражданина Молдовы, который намеревался нелегально перейти молдавско-украинскую границу.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. Незадолго до новогоднего праздника сотрудники пограничной полиции Копчака пресекли попытку незаконного перехода государственной границы.

"Какое-то время за действиями мужчины наблюдали, и всего в нескольких метрах от границы с Украиной пограничники задержали нарушителя, который решил пробраться на территорию соседней страны", - говорится в сообщении пограничной полиции.
Ружье, архивное фото.
© CC0 / Pixabay / sluehr3g
На границе задержан охотник, который попытался избавиться от ружья

При задержанном были удостоверение личности и загранпаспорт. Нарушителем оказался 38-летний житель Слобозии.

На допросе мужчина сообщил, что ему запрещен въезд на территорию Украины, поскольку он нарушил срок пребывания. Причиной, по которой он хотел незаконно пересечь государственную границу, стала работа в Одессе. 

По действиям выявленных нарушений составлен протокол, ведется следствие.

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