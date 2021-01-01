И полями на Украину: в Копчаке пресекли попытку незаконного перехода границы

Накануне Нового года пограничники из Копчака сорвали планы гражданина Молдовы, который намеревался нелегально перейти молдавско-украинскую границу.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. Незадолго до новогоднего праздника сотрудники пограничной полиции Копчака пресекли попытку незаконного перехода государственной границы.

При задержанном были удостоверение личности и загранпаспорт. Нарушителем оказался 38-летний житель Слобозии.

На допросе мужчина сообщил, что ему запрещен въезд на территорию Украины, поскольку он нарушил срок пребывания. Причиной, по которой он хотел незаконно пересечь государственную границу, стала работа в Одессе.

По действиям выявленных нарушений составлен протокол, ведется следствие.

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