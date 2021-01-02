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Подозреваемые в убийстве в Парканах арестованы: оба рецидивисты

© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Жертва душегубов была известна в криминальных кругах. Одна из версий следствия: убийство стало следствием бандитских разборок.

ТИРАСПОЛЬ, 2 янв – Sputnik. Подозреваемые в убийстве 43-летнего жителя Паркан задержаны. Три недели назад, 20 декабря, они расстреляли мужчину практически в упор на одной из сельских улиц. Убитый был хорошо известен в криминальных кругах, как, впрочем, и его палачи.

"Иван Дымов и Сергей Лысенко сдали оперативникам оружие - автомат Калашникова. Оба ранее судимые. Ведется следствие", - пояснили в пресс-службе МВД Приднестровья.

Доступ запрещен. Полиция.
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По версии правоохранителей, убийство явилось следствием криминальных разборок, возник конфликт на почве разногласий.

Пока следственно-оперативная группа работала на месте преступления, сотрудники уголовного розыска уже искали подозреваемых. Помогла информация и бдительность очевидцев, проезжавших мимо на авто.

"Молодые люди, услышав выстрелы и увидев ситуацию, остановились. Сдали назад. Преступники, заметив их, просто сели в машину и быстро уехали с места происшествия. Бдительность этих молодых людей не дала возможности подозреваемым загрузить тело в багажник и вывезти его", – отметил начальник отдела по раскрытию тяжких преступлений МВД Иван Бахчеван.

Подозреваемых оперативники установили очень быстро. Как выяснилось, они хорошо знакомы правоохранителям.

"Подозреваемые – два молодых человека, ранее судимые за особо тяжкие преступления. Лысенко за серию разбоев еще в 2005 году был осужден на 15 лет, освободился два с половиной месяца назад. Дымов судим в 2012 году за разбойное нападение", – пояснил Бахчеван.

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Теги:
подозреваемые, арест, убийство, Парканы, Приднестровье


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