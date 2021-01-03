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Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото

Драка в Тирасполе: супруги заступились друг за друга перед обидчиком

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210103/33128187/draka-v-tiraspole-suprugi-zastupilis-drug-za-druga-pered-obidchikom.html

Потасовка случилась на стоянке перед одним из городских магазинов ночью. Следователи разбираются, кто прав, кто виноват.

ТИРАСПОЛЬ, 3 янв - Sputnik. В Тирасполе на стоянке перед магазином произошла драка, в которой жена получила удар в лицо, муж – ушибы и ссадины. По их словам, оба заступались друг за друга перед обидчиком. Тираспольские правоохранители проводят доследственную проверку по факту этой ночной драки.

По предварительной версии, семейная пара с четрырехлетним ребенком на такси подъехали к круглосуточному магазину. Мужчина вышел в торговый центр, а когда вернулся, перепутал автомобили и попытался открыть дверь другой машины, в которой находились люди.

Доступ запрещен. Полиция.
© Sputnik / Mihai Caraus
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"У пассажира авто незваный гость вызвал крайне негативную реакцию. Заступившаяся за супруга женщина получила удар в лицо. Ее муж решил ответить обидчику, в итоге заработал ушибы и ссадины", – отметили в МВД Приднестровья.

Каждая из сторон конфликта представляет свою версию событий. Правоохранители сейчас изучают видео с камер "Безопасного города".

В рамках доследственной проверки намерены установить все обстоятельства потасовки, после чего будет дана правовая оценка действиям каждого участника конфликта.

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Теги:
драка, Приднестровье


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