Драка в Тирасполе: супруги заступились друг за друга перед обидчиком

ТИРАСПОЛЬ, 3 янв - Sputnik. В Тирасполе на стоянке перед магазином произошла драка, в которой жена получила удар в лицо, муж – ушибы и ссадины. По их словам, оба заступались друг за друга перед обидчиком. Тираспольские правоохранители проводят доследственную проверку по факту этой ночной драки.
По предварительной версии, семейная пара с четрырехлетним ребенком на такси подъехали к круглосуточному магазину. Мужчина вышел в торговый центр, а когда вернулся, перепутал автомобили и попытался открыть дверь другой машины, в которой находились люди.
Каждая из сторон конфликта представляет свою версию событий. Правоохранители сейчас изучают видео с камер "Безопасного города".
В рамках доследственной проверки намерены установить все обстоятельства потасовки, после чего будет дана правовая оценка действиям каждого участника конфликта.
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