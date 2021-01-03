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Пистолет, архивное фото

Видео - Помахал пистолетом в центре Кишинева: что произошло

© Sputnik / Руслан Кривобок
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (148)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210103/33129509/Video-pomakhal-pistoletom-v-tsentre-chisinau-chto-proizoshlo.html

Такое нечасто увидишь на улицах молдавской столицы: пассажир автомобиля BMW просреди проезжей части машет из окна пистолетом.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Запись, на которой видно, как пассажир легкового автомобиля BMW на полном ходу нарочито размахивает пистолетом в открытое окно, появились в одной из групп автолюбителей в сети Facebook. Кадры были сняты из салона другой машины, которая двигалась в том же направлении по улице Измаильской в Кишиневе.

В комментариях под видео интернет-пользователи выдвинули несколько гипотез, в том числе ту, что в руках у пассажира BMW было не настоящее оружие, а муляж или имитация в виде зажигалки. Люди сошлись во мнении, что произошедшее не должно уйти от внимания правоохранительных органов.   

Полиция пока никак не прокомментировала инцидент.

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Тема:
События Кишинева (148)

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