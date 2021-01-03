Видео - Помахал пистолетом в центре Кишинева: что произошло

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Запись, на которой видно, как пассажир легкового автомобиля BMW на полном ходу нарочито размахивает пистолетом в открытое окно, появились в одной из групп автолюбителей в сети Facebook. Кадры были сняты из салона другой машины, которая двигалась в том же направлении по улице Измаильской в Кишиневе.

В комментариях под видео интернет-пользователи выдвинули несколько гипотез, в том числе ту, что в руках у пассажира BMW было не настоящее оружие, а муляж или имитация в виде зажигалки. Люди сошлись во мнении, что произошедшее не должно уйти от внимания правоохранительных органов.

Полиция пока никак не прокомментировала инцидент.

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