При пожаре в Кишиневе погиб человек

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В жилом доме по улице Сфынта Винерь в Кишиневе вспыхнул пожар. Во время тушения огнеборцы обнаружили обгоревшее тело 93-летнего мужчины.
"На место происшествия прибыла бригада спасателей. Они установили, что огонь охватил пространство дома площадью 50 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД.
Еще один инцидент, где потребовалось вмешательство пожарных из Кишинева, произошел на пересечении улиц Михаила Садовяну и Вадул-луй-Водэ. Загорелся автомобиль. Бригаде спасателей удалось в считанные минуты ликвидировать возгорание.
"Огонь уничтожил моторный отсек автомобиля. Вследствие пожара никто не пострадал. Обстоятельства дела уточняются", - пояснили в инспекторате.
За последние сутки сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД пришли на помощь в 25 чрезвычайных ситуациях.
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