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Пожарная машина

При пожаре в Кишиневе погиб человек

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (149)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210103/33130050/pri-pozhare-v-chisinau-pogib-chelovek.html

За минувшие сутки столичные пожарные оперативно выезжали на тушение огня чаще, чем раз в час, однако без жертв, к сожалению, не обошлось.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В жилом доме по улице Сфынта Винерь в Кишиневе вспыхнул пожар. Во время тушения огнеборцы обнаружили обгоревшее тело 93-летнего мужчины.

"На место происшествия прибыла бригада спасателей. Они установили, что огонь охватил пространство дома площадью 50 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД.

Пожарные и спасатели дают старт Рождественскому каравану
© Sputnik / Miroslav Rotari
В новогоднюю ночь спасатели потушили несколько пожаров
По результатам первых исследований, проведенных на месте, было установлено, что возгорание, скорее всего, началось от неисправной печи. Обстоятельства уточняются.

Еще один инцидент, где потребовалось вмешательство пожарных из Кишинева, произошел на пересечении улиц Михаила Садовяну и Вадул-луй-Водэ. Загорелся автомобиль. Бригаде спасателей удалось в считанные минуты ликвидировать возгорание.

"Огонь уничтожил моторный отсек автомобиля. Вследствие пожара никто не пострадал. Обстоятельства дела уточняются", - пояснили в инспекторате.

За последние сутки сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД пришли на помощь в 25 чрезвычайных ситуациях.

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Тема:
События Кишинева (149)

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Теги:
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